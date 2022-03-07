Беруть у заручники дітей та жінок, обстрілюють "зелені коридори": злочини окупантів

У війні з Україною російські окупанти порушують закони Міжнародного гуманітарного права. Загарбники діють підступно та жорстоко.

Терористи не такі ефективні перед нашими військовими, тому вони вирішили боротися з беззахисними – мирними мешканцями.

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Окупанти обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори", беруть у заручники жінок та дітей. Також вони розміщують техніку та боєприпаси у житлових кварталах міст, адже знають, що Збройні сили України не стріляють туди, де живуть люди.

Терористи штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Наприклад місто Ірпінь під Києвом вже 3 доби без світла, води та тепла. Підвозу їжі і води немає, містянам навіть не дозволяють виходити з домівок.

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