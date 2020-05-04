Беруть приклад у Євросоюзу: Садовий розповів про пом'якшення карантину у Львові

З 11 травня в Україні пом'якшать карантинні заходи. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що він задоволений таким рішенням уряду і вже разом з бізнесом розробляють чіткий регламент щодо цього.

Садовий в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів, що Львів бере приклад в Європейського Союзу і своїми рішеннями ділиться з урядом України.

До слова Карантин в Україні продовжать до 22 травня

"Львів розташований у 70 кілометрах від Європейського Союзу. Ми моніторимо там ситуацію, зокрема у Польщі. Дуже часто ці думки і рішення, які ми приймаємо, передаємо уряду, а він вже ухвалює їх на своєу рівні. Вчора, 3 травня, в мене була розмова з прем'єр-міністром, перед цим, в середу, я надіслав листи-побажання від міста, щоб з 12 травня дати можливість працювати літнім терасам та продуктовим магазинам", – сказав він.

За його словами, у Львові бізнес не порушував карантин, адже існує якісна комунікація.

"Ми до кінця тижня пропишемо чіткий регламент, процедури (щодо пом'якшення карантину – 24 канал). Ще раз наголошую, ми це не пишемо для бізнесу, наприклад, ресторатори вже 3 дні спільно розробляємо правила, які мають бути на літніх майданчиках. Те саме стосується магазинів промислової групи та перукарень. Треба бути з людьми в комунікації, тоді є довіра і можна здолати разом будь-яку проблему", – додав Садовий.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу