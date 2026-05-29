Майже 80% киян схвалюють сквер із фонтаном на Бессарабській площі, – опитування

Близько 80% киян підтримують ідею створення безбар’єрного громадського простору з фонтаном на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі, який планують реалізувати за кошти меценатів.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", присвячене Дню Києва.

Що опитані думають про сквер та фонтан на Бессарабці?

Так, 58% опитаних повністю підтримують цю ініціативу, ще 21% – скоріше підтримують. Водночас 6% респондентів скоріше не схвалюють ідею, 11% – повністю проти неї, а 5% – не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводили з 22 по 27 травня 2026 року методом особистих формалізованих інтерв’ю (face-to-face). У дослідженні взяли участь 1200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком і статтю, а максимальна похибка становить не більше 2,8%.

Результати опитування щодо долі Бессараської площі / "Рейтинг"

Нагадаємо, пам’ятник Леніну на розі бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика було знесено активістами в грудні 2013 року під час Революції Гідності. Відтоді тривають обговорення щодо того, яким має бути простір на цьому місці.

У 2025 році з’явилася ініціатива облаштувати тут безбар’єрний громадський простір із фонтаном за кошти благодійників. Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" уже розпочала закупівельні процедури через систему Prozorro. Завершення робіт заплановане на 2027 рік.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, оновлення простору на місці колишнього пам’ятника Леніну передбачає створення середовища за принципами доступності та сучасного міського дизайну.

Серед ключових рішень – поява двох наземних пішохідних переходів, які раніше в цій локації були відсутні. Окрім цього, проєкт включає озеленення території, встановлення лавок, модернізацію освітлення, облаштування пішохідних маршрутів і фонтан, стилістично подібний до того, що функціонує на Володимирській гірці.