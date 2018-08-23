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"Бетіс" запропонував нові фінансові умови "Манчестер Сіті" щодо оренди Зінченка

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото із відкритих джерел

"Бетіс" зробив нову пропозицію "Манчестер Сіті" щодо переходу українського півзахисника Олександра Зінченка.

За інформацією видання Al final de la Palmera, іспанський клуб хоче орендувати українця на рік з правом викупу в кінці сезону за 12 мільйонів євро. Правда, при цьому мова йде не про повноцінний контракт, а про 80% прав на футболіста.

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Зазначимо, що для "Бетісу" більш пріорітетним є перехід захисника "Барселони" Рафіньї. Зараз йдуть торги і переговори. Якщо трансфер відбудеться, Зінченко може і не опинитися у "Бетісі".

Нагадаємо, що минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 16 матчів у всіх турнірах, виступаючи на позиції лівого захисника. "Містяни" розпочали новий сезон в АПЛ з двох впевнених перемог. Що стосується "Бетіса", то вони стартували у Прімері з розгромної поразки.

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Теги: Футбол Новини спорту Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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