"Бетіс" запропонував нові фінансові умови "Манчестер Сіті" щодо оренди Зінченка

"Бетіс" зробив нову пропозицію "Манчестер Сіті" щодо переходу українського півзахисника Олександра Зінченка.

За інформацією видання Al final de la Palmera, іспанський клуб хоче орендувати українця на рік з правом викупу в кінці сезону за 12 мільйонів євро. Правда, при цьому мова йде не про повноцінний контракт, а про 80% прав на футболіста.

Читайте також: "Манчестер Сіті" відмовився продавати Олександра Зінченка в Іспанію

Зазначимо, що для "Бетісу" більш пріорітетним є перехід захисника "Барселони" Рафіньї. Зараз йдуть торги і переговори. Якщо трансфер відбудеться, Зінченко може і не опинитися у "Бетісі".

Нагадаємо, що минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 16 матчів у всіх турнірах, виступаючи на позиції лівого захисника. "Містяни" розпочали новий сезон в АПЛ з двох впевнених перемог. Що стосується "Бетіса", то вони стартували у Прімері з розгромної поразки.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24