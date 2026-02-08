Про це повідомили у пресслужбі Боярської міської територіальної громади.

Що відомо про полеглого воїна Іллю Висоцького?

У Боярській МТГ розповіли, що Ілля Висоцький загинув 28 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Герой служив навідник мінометного відділення взводу вогневої підтримки 95 ОДШБр.

Ілля Миколайович народився 29 травня 1984 року у Києві у багатодітній родині. Закінчив київську ЗОШ № 177, а згодом здобув освіту столяра у Київському ПТУ. Також військовий вивчав соціальну психологію в КНУ імені Тараса Шевченка.

Після одруження та народження доньки працював на меблевому виробництві. Оскільки міг все робити руками, то збирав, встановлював та лагодив меблі. З 2011 року разом із сім'єю оселилися у Боярці,

– йдеться у повідомленні.

25 серпня 2025 року Ілля Висоцький був мобілізований до ЗСУ першим відділом Вишгородського РТЦК та СП.

За словами знайомих військового, він мав добре серце, був товариським, веселим та дотепним, завжди відгукувався на заклик про допомогу, опікувався безпритульними тваринами. У скорботі залишилися дружина, донька, родичі та близькі.



Ілля Висоцький загинув на фронті у Покровському районі / Фото Боярської МТГ

Прощання з Іллею Висоцьким відбулося у суботу, 7 лютого 2026 року у Боярці.

"Сумуємо, схиляючи голови у скорботі. Пам'ять про Іллю Висоцького вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків", – зазначили у Боярській МТГ.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Іллі Висоцького через загибель захисника на фронті. Вічна пам'ять Герою!

