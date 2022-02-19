Без батька залишились 3 маленьких доньок: Зеленський назвав ім'я загиблого військового

На Донбасі 19 лютого окупанти вбили українського розвідника. Ним виявився 34-річний капітан Антон Сидоров.

Без батька залишились троє маленьких донечок. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції.

Важливо На Донбасі вже 2 військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення

За словами Зеленського двом донькам Сидорова по 10 та 6 років, найменшій – всього рік.

Я не знаю, про що саме він подумав в останню мить життя...Але він точно знав відповідь на питання, яке я озвучив на самому початку: "хто з нас бреше? (Україна чи Росія – 24 канал)" Вічна пам'ять йому,

– наголосив президент.

Як загинув військовий

Захисник загинув близько 7:00 внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена мінськими угодами. Окупанти відкрили вогонь біля селища Миронівське.

Сидоров отримав осколкове поранення в голову, несумісне з життям.

Що відомо про Антона Сидорова

Військовому було всього 34 роки. Він жив у місті Новоград-Волинський, що на Житомирщині, інформує "Новинарня".

Сидоров служив у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Був помічником начальника штабу та начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30 ОМБр.



Загиблий Антон Сидоров / Фото "Новинарні"

Загострення на Донбасі: головне

Окупанти за останні 3 доби особливо активізувались на Донбасі. Лише 17 лютого бойовики відкривали вогонь 60 разів, а 18 лютого – аж 66.

Від початку доби 19 лютого – вже понад 70 порушень бойовиків. Крім Сидорова, вбили ще одного військового, а ще п'ятьох – поранили.

Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Наприклад, вони обстріляли дитсадок у Станиці Луганській та школу у Вербівці. Крім того, Росія намагається звинуватити у провокаціях Україну.

На окупованих територіях 18 лютого оголосили масову "евакуацію" населення у Ростовську область.

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