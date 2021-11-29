Без "бюджетної ночі", – Стефанчук розповів, чи затягуватимуть депутати прийняття Бюджету-2022

Руслан Стефанчук заявив, що не бачить передумов для так званої "бюджетної ночі". Однак якщо схвалення документа все ж затягнеться, то спікер має цей випадок варіанти, зокрема, щодо зміни календарного графіку парламенту.

Водночас глава ВРУ зазначив, що не хоче переходити до плану "В" і "С". Про це він повідомив під час брифінгу після засідання Погоджувальної ради, яке відбулося у п'ятницю, 29 листопада.

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Я хочу, щоб ми пішли по плану "А", так, як це робиться у нормальних цивілізованих країнах, і Україна отримала прогнозований Бюджет на наступний рік,

– сказав Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що у разі не підтримки проєкту Бюджету в другому читанні народні депутати мають готуватися до зміни календарного голосування та щоденного голосування постатейно.

"Щоб до нового року Україна отримала цей Бюджет. Тому що це важливо не стільки для депутатів, це важливо для народу, для органів місцевого самоврядування. Тому що після прийняття бюджету вони повинні скоригувати свої місцеві бюджети та прийняти їх", – пояснив спікер.

Найскладніше позаду, – Стефанчук

Руслан Стефанчук також зауважив, що "найскладніша робота з Бюджетом-2022 уже пророблена".

Я сподіваюся, ми надзвичайно широко і, мабуть, уперше за всю історію Верховної Ради повністю обговорили цей проєкт до першого читання. Далі ми будемо очікувати на ті пропозиції, які будуть надходити від уряду. Далі ви розумієте, що в нас є варіант – проголосувати в другому читанні та в цілому, і після цього затвердити кошторис,

– продовжив він

Глава Верховної Ради сподівається, що народні депутати знайдуть консенсус по основних питаннях Держбюджету, тому що "визначені чіткі пріоритети на наступний рік, вони доведені".

Насамкінець спікер закликав колег "не псувати свій час і проголосувати той Бюджет, який підготує Кабінет Міністрів за умови, що там будуть враховані всі необхідні пріоритети, які передбачені Верховною Радою та які були направлені до уряду як бюджетна резолюція".

Що відомо про Бюджет-2022

Верховна Рада 20 жовтня схвалила проєкт Державного бюджету на 2022 рік у першому читанні.

Бюджет передбачає зростання заробітних плат для медпрацівників, збільшення стипендій для студентів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для отримання житла.

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук стверджувала, що проєкт Бюджету суттєво зміниться між першим та другим читаннями.

Верховна Рада цього тижня планує розглянути проєкт Держбюджету на 2022 рік у другому читанні. Це може статися вже у четвер, 2 грудня.



Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу