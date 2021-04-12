Без електрики понад 50 тисяч людей: США потерпають від наслідків торнадо

У США на узбережжі Мексиканської затоки жертвами негоди вже стали щонайменше 2 людей. Окрім того, наразі відомо про 7 постраждалих.
Джерело:The Watchers
Потужна гроза 10 квітня спричинила на березі Мексиканської затоки шквальні вітри і торнадо. Місцями швидкість вітру сягала 225 кілометрів за годину.
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Негода зруйнувала 6 будинків та щонайменше 2 трейлери.
У США лютували відразу 5 торнадо: на Луїзіану налетіли 2, ще 2 – на Міссісіпі, 1 – на Арканзас.
Найдужче постраждали жителі Арканзасу, Флориди, Луїзіани і Міссісіпі. Загалом без електрики там залишилися понад 50 тисяч людей.
Окрім того, про загрозу гроз та злив попереджали населення Оклахоми і Техасу.
Наслідки торнадо у США: дивіться відеоЗверніть увагу! На Карибських островах прокинувся вулкан Сент-Вінсент. Він засипав попелом увесь острів Сент-Вінсент. З епіцентру небезпеки довелося евакуювати 16 тисяч людей.
Що було раніше
- Це вже не вперше за весну 2021 року США потерпають через торнадо.
- У березні штат Алабама суттєво постраждав від торнадо.
- Лише упродовж 25 березня там зафіксували 14 торнадо.
- Стихія забрала життя щонайменше 5 людей.
- Окрім того, негода зруйнувала будівлі та повалила дерева.