Без газу, води та даху: ситуація на Донбасі після атак окупантів

20:53

Протягом 3 березня підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснили 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. В регіонах ліквідовано 6 пожеж, врятовано 2-х дітей, одна жінка померла під завалами.