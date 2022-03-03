Без газу, води та даху: ситуація на Донбасі після атак окупантів
3 березня 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Протягом 3 березня підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснили 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. В регіонах ліквідовано 6 пожеж, врятовано 2-х дітей, одна жінка померла під завалами.
Як повідомляє Міністерство оборони України, Донбас й надалі перебуває у критичному становищі, проте робота рятувальників продовжується.
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Так, згідно з даними 3 березня, здійснено 2 залучення до надання допомоги населенню. Зокрема:
- у населеному пункті Старобільськ здійснено розвезення власних харчових продуктів населенню, яке знаходиться в укриттях;
- у населеному пункті Попасна проведено розбір завалів житлових під якими знаходилися люди. Врятовано 2 дитини, 1 чоловік отримав травми. Крім того, виявлено тіло загиблої жінки.
По яких населених пунктах були здійснені ворожі атаки
У відомстві передають, що наразі:
- пошкоджено дах спортзалу ЗОШ № 16 у населеному пункті Лисичанськ;
- у зв’язку з припиненням електропостачання, відсутнє водопостачання до населеного пункту Карбоніт та у напрямку Золоте – Північ. Без водопостачання тимчасово залишається квартал Сонячний у населеному пункті Золоте (6500 абонентів);
- внаслідок обстрілу перекрито засув газової труби діаметром 80 міліметрів;
- у населеному пункті Боровеньки без газопостачання залишилось 209 абонентів;
- пошкоджено газопровід дитячого садку №19 у населеному пункті Лисичанськ;
- внаслідок обстрілів населеного пункту Лисичанськ в районі заводу "Гумових технічних виробів" пошкоджено газопровід "Сіверськодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне" діаметром 500 міліметрів. Газопостачання переведено на резервні трубопроводи. Виток газу ліквідовано;
- внаслідок обстрілу перекрито засувку газопроводу високого тиску діаметром 150 міліметрів на виході ГРС "Сиротне" Без газопостачання залишились населені пункти Борівське, Вороново, Сиротине (загалом 2529 абонентів);
- евакуйовано 550 осіб.
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