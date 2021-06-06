Без іранських грошей Ліван і Сирія, найімовірніше, зараз були б зовсім іншими, – Мацарський

Найвідомішим дітищем аятол стала ліванська Хезболла – організація місцевих шиїтів. Вона прямо проголошує своєю метою повторення в Лівані іранської ісламської революції.

Про це у відеоблозі "Большой мир" розповів Юрій Мацарський. Він нагадав, що допомагав Іран і Сирії, правив у якій клан Асадів, "з натяжкою". Втім, таки визнали відгалуження шиїзму.

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"Без іранських грошей та іншої участі, найімовірніше, Ліван і Сирія зараз були б зовсім іншими. І не тільки вони", – заявив Мацарський.

Що змінилось

За його словами, іранці не обмежуються допомогою одновірців і активно постачають зброєю і грошима ще й сунітський ХАМАС у Секторі Гази. Не приховуючи при цьому, що з його допомогою хочуть знищити Ізраїль. Журналіст зазначив, що його взагалі вважають найголовнішим зі своїх ворогів у регіоні.

Крім того, за допомогою ХАМАС Іран намагається довести сунітському світу, що він "свій" і для нього теж. Що готовий і може стати головною державою всього ісламського світу,

– зазначив Мацарський.

Тобто, як він пояснив, це означало готовність замінити собою все нові й старі монархії та плутократії регіону.

"І це дуже лякає багатих і впливових сусідів Ірану, змушуючи їх витрачати мільярд за мільярдом на все нове озброєння для захисту від революційних шиїтів, що тільки додає нестабільності в і без того не найбільш спокійний регіон", – підсумував він.

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