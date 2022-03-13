Російським окупантам доводиться боротися не лише з хоробрими українськими воїнами, а й із кожним українцем. Натомість солдати ЗСУ скрізь отримують любов, повагу та підтримку.

Вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів. Кожен українець робить все можливе, аби наші хоробрі захисники мали все необхідне для того, щоб прогнати ворога з нашої землі.

Цікаво Мабуть, везуть памперси для війська Росії, – активіст про блокування фур на кордоні з Польщею

"Зараз немає сходу чи заходу, півдня чи півночі"

Українські герої відчувають неймовірну підтримку свого народу. У кожному куточку нашої країни їх зустрічають з широкими обіймами та готові надати все, що їм необхідно.

Український народ підтримує своїх захисників: відео

Дивіться до теми: Окупанти заборонили мітинги у Мелітополі: їм вказали дорогу вслід за кораблем