Без припинення вогню миротворців на території України не буде, – Зеленський

Коаліція охочих працює над прибуттям військового контингенту до нашої країни. Однак, це відбудеться лише в момент закінчення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Миротворці в Україні

Просто свої війська направити до України для того, щоб їх втягнули у військові дії ніхто ризикувати не буде. Або, якщо не ніхто, то більшість. Є гарячі голови серед наших партнерів, вони готові. Ми дуже підтримуємо це,

– сказав Зеленський.

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За його словами, також відбувалися зустрічі щодо коаліції охочих. Однак, як наголошує президент, "всі хочуть ceasefire, а вже потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку".

"Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?", – зазначив Зеленський.