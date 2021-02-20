Прогресу немає, – Меркель про вирішення територіального питання України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу. Мінський процес, за її словами, також цьому не сприяє.

Що заявила Меркель

Політикиня каже, що за останні роки сторони не просунулися у вирішенні цього питання.

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Коли мова йде про суверенітет і територіальну цілісність України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки,

– наголосила Меркель.

За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.

Канцлерка Німеччини також закликала виробити спільний порядок денний у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, а з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та Москвою.

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