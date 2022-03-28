Без світла та води залишились 52 населених пункти Херсонщини, без газу – близько 6 тисяч жителів

Станом на 28 березня 13:00 у 52 населених пунктах Херсонської області немає світла і води, без газу залишаються близько 6 тисяч жителів.

Таку інформацію повідомила Херсонська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у фейсбук.

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У Херсонській ОДА зазначили, що через присутність великої кількості російських військ відновити електропостачання у населених пунктах на півночі області неможливо.

Білозерський район

Газопостачання відсутнє у селах Правдине, Посад-Покровське, Таврійськ, Олександрівка Станіславської територіальної громади, Нова Зоря. Відсутні світло та вода у Станіславі, пошкоджені 10 будинків, в Олександрівці – зруйновані 25 будівель. Відновлено електропостачання у Музиківці, Висунцях і Мирошниківці. Немає світла у Загорянівці та Східному. У Чорнобаївці електрику відновили, села громади поки живуть без світла.

Майже на всій території громад району відчувається нестача ліків, особливо гостро їх потребують люди з хронічними хворобами.

Бериславський район

Населенні пункти Високопільської, Милівської, Тягинської, Борозенської, Калинівської та Кочубеївської територіальних громад окуповані ворожими військами. Постачання ліків відсутнє у всіх громадах. З Борозенською ТГ немає зв'язку, ситуація напружена. Через обстріли окупантів у Великоолександрівській ТГ загинув 14-річний хлопчик. Також повідомляється, що є поранені, російські військові мінують та підривають мости. В Іванівці Високопільської ТГ багато зруйнованих будинків. Світло відсутнє й у Кочубеївській ТГ. У Нововоронцовці та населених пунктах громади відсутнє електропостачання. У Любимівці немає газу та зруйновані 12 будинків.

Генічеський район

Іванівська, Нижньосірогозька та Новотроїцька громади налагодили забезпечення жителів необхідним. Проте відсутнє постачання медикаментів та скрапленого газу. Внаслідок відставки влади інформації про Генічеську ТГ немає.

Скадовський район

У всіх територіальних громадах цього району влада працює в штатному режимі. З перебоями працює зв'язок на території. Прослідковується критична ситуація з медикаментами.

Каховський район

У територіальних громадах цього району існує гостра потреба у медикаментах, дитячому харчуванні, пально-мастильних матеріалів.

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