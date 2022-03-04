Без тепла й електроенергії: Охтирка після руйнування ТЕЦ – разючі кадри

Окупанти завдали потужний авіаудар на Сумщині. Місто Охтирка продовжує залишатись без тепла та електроенергії.

Річ у тім, що зруйнувались котли та машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Місто оговтується після руйнування російської армії.

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Зокрема, зруйновані опори та обірвані лінії електропередач. Мовиться про як високовольтні, так і лінії електропередач "Обленерго".

Під час удару загинули 5 працівників ТЕЦ. Вони якраз перебували під час бомбардування окупантів.

Наслідки жахливого удару по ТЕЦ / Фото з телеграму Дмитра Жевицького



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