Без України у війську Путін намалював собі лише дві перемоги

Кого Росії вдалося перемогти? Вийшло перемогти Грузію – маленьку, крихітну армію. Вийшло цікаво дуже чи то перемогти, чи то програти у Другій чеченській війні.

Іграшкові перемоги

Тому що за фактом Росія платить данину Чечні, за фактом примирилася з повною незалежністю чеченського сучасного керівництва, але має можливість використовувати його для своїх зовнішніх авантюр. Наприклад – в Україні. Тобто, таке якесь взаємне використання цих режимів.

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Але за фактом цілісної Росії немає у Чечні – це треба розуміти. Тобто, її немає в Чечні, її скоро, напевно, не буде в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу, де просто нема на кого спертися, окрім силового режиму, якихось силових органів.

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Що ми бачимо? Дуже простий факт. Коли Росія хоча б намагалася дружити з Україною і щось там зображати, й українці могли подумати, що, воюючи за Росію, вони воюють за самих себе, в той час російська армія отримала ось цей престиж, який над нею досі витав. До цього воєнного конфлікту.

Росія масово позбавлялася від українських офіцерів, їх там буквально зачищали. Особливо – на генеральських посадах, це було саме на початку путінського правління. Величезна кількість генералів-українців була не те щоб репресована, але відправлена у відставку. На середніх посадах зберігалися, але вони там уже нічого не вирішували насправді.

Як тільки Росією керують російські офіцери та генерали, ми бачимо той результат, який бачимо зараз. Це злодійство, це повна зневага до солдатів, це їхнє знищення, повністю байдуже ставлення до особового складу і, власне кажучи, відповідні результати.

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Тому, шановні німці, представники інших європейських народів, коли ви говорите про російську армію за радянських часів, то це – не російська армія. Це – наполовину українська армія. У сенсі молодшого офіцерства та середнього – це здебільшого була українська армія, радянська армія.

За кількістю рядового складу там українців могло бути чверть. За кількістю українців серед молодшого та середнього офіцерського складу – це була більшість, понад 50%. То була реальність радянської армії.

Тому не дивуйтеся, чому нинішня російська армія у своїх результатах так відрізняється, наприклад, від того, що було під час Другої світової війни. Тож Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!

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