Без вікон, без дверей: Rehau припиняє діяльність в Росії

12 березня 2022 , 10:02

Джерело:

Rehau

Великі світові компанії та бренди припиняють діяльність в Росії через санкції, введені на тлі нападу на Україну. З кожним днем цей перелік збільшується.

Днями про припинення діяльності на території країни-агресорки заявив німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau.

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Rehau припиняє роботу у Росії

Ми з шоком і великим занепокоєнням бачимо розвиток кризи та страждання людей в Україні… Ми рішуче засуджуємо напад на Україну та її народ. Це війна проти людства, свободи всіх нас і миру в Європі,
– підкреслили в компанії.

Так, Rehau вирішила призупинити діяльність у Росії та Білорусі до подальшого повідомлення.

Крім того, у компанії заявили, що у пріоритеті – безпека колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто виїжджає за межі країни. Тому вони здійснюють допомогу на різних рівнях:

  • Через фонд екстреної допомоги "Сім’я для сім'ї", якому компанія виділила суму для надання невідкладної допомоги, а також для подальшої підтримки реконструкції.
  • Через кризову групу, яка координує підтримку команди в Україні, а також людей, які втікають.
  • Через обліковий запис, який створили для пожертв від 20 000 співробітників Rehau по всьому світу.

Які компанії покинули російський ринок

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
  • Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
  • У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
  • Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

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Автор: Марта Касіянчук