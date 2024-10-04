Без запасів майже добу блукав лісами й болотами: втікач замість Польщі опинився біля Білорусі

Житель Кіровоградщини помандрував до Польщі за вказівками незнайомця у месенджері, однак помилково опинився на кордоні з Білоруссю. Чоловіка затримали українські прикордонники.

Чоловік отримував вказівки від невідомого у месенджері та слідував, як вважав, до кордону Польщі, однак заблукав. Виснажений втікач натрапив на прикордонників біля Білорусі. Про це прозвітувала Держприкордонслужба в офіційному телеграм-каналі.

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Майже добу без їжі та води

Чоловік близько доби блукав лісами та болотами Рівненщини, не маючи з собою провізії. Джерелом води для нього слугувала роса з рослин.

Як втікач з Кіровоградщини замість Польщі опинився біля Білорусі: дивіться відео

Згодом, натрапивши на українських прикордонників, звернувся до них іноземною мовою, бо прийняв за польських.

Втікача затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, раніше українські прикордонники зазначали, що найбільше спроб незаконного перетину кордону реєструють у Румунію та Молдову, тоді як на кордонах з Угорщиною, Словаччиною та Польщею таких спроб значно менше.