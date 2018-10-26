Без Мессі та Роналду: новий формат "ель-класіко" між "Барселоною" та "Реалом"

Найбільш захоплююче протистояння в футболі "Барселона" – "Реал" вже ніколи не буде колишнім. Це було ясно після того як Кріштіану Роналду перейшов в "Ювентус". А потім ще й "Барселона" через травму втратила Мессі – в середині першого тайму матчу проти "Севільєю" він зламав руку. Так що цього разу El clasico пройде без Мессі і Роналду – вперше з 23 грудня 2007 року.

Втім, матчі команд такого рівня все одно залишаються максимально цікавими для уболівальників. До речі, якщо враховувати всі турніри, то для "Барселони" та "Реала" це буде вже 238 зустріч: 95 перемог у мадридців та 93 у каталонців при 49 нічиїх. У цих іграх частіше забивали "галактікос" – 401 гол проти 387 у "Барси".

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Футболісти "Реала", що залишилися без зіркового тренера Зінедіна Зідана, в цьому сезоні розчаровують своїх уболівальників. У чемпіонаті Іспанії команда йде на сьомій позиції, а статистика чотирьох попередніх матчах Прімери виглядає так: 3 поразки, 1 нічия, 1 забитий та 6 пропущених м'ячів. У такій ситуації головного тренера "Реала" Хулена Лопетегі можуть звільнити в будь-який момент. У пресі активно ходять чутки, що боси вершкових вже готують пропозицію італійському екс-наставнику "Челсі" Антоніо Конте. В майбутньому "ель класіко", на думку аналітиків Parimatch, перевага у каталонців – 47% на перемогу проти 29% у "Реала".

"Шкода, що в цей раз ми не побачимо ні Мессі, ні Роналду. Дербі втрачає свою родзинку. Та й "Реал" зараз не в кращому стані. Для Хулена Лопетегі кожен матч – вирішальний і може стати останнім на чолі команди. Хоча, однією перемогою над принциповим суперником, та ще й в його лігві, мадридці можуть багато чого змінити. Поки ж у "галактікос" немає ні гри, ні результату. "Барселона" впоралася красиво з "Тоттенхемом" та "Севільєю", але там якраз Мессі показав, що він означає для каталонців. Без нього команда – як торт без вишеньки. Втім, навіть без аргентинця перевага на боці "Барселони". Подивимося, як візьмуть на себе роль лідера Суарес та Коутиньо. Адже треба і без Лео вчитися грати", – дав свій прогноз на матч футбольний експерт Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Реал" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок матчу о 17:15.