У Львові стартував продаж транспортних карток ЛеоКарт: що треба знати про безготівковий проїзд
Джерело:Львівська міська рада
У Львові на всіх видах міських маршрутів впроваджують безготівкову оплату проїзду. Починаючи з середи 15 листопада, стартує продаж транспортних карток ЛеоКарт.
Львівська міська рада повідомляє, що придбати транспортні картки ЛеоКарт та поповнити їхній баланс можна буде у 37 пунктах на основних зупинках громадського транспорту. Це 31 кіоск "Інтерпрес" та 6 терміналів EasyPay.
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Продаж ЛеоКарт з 15 листопада вже затвердили
У ЛМР розповіли, що за кілька днів до списку, де можна придбати квитки увійдуть ще 7 кіосків. Зокрема у львівському комунальному підприємстві "Львівавтодор" зазначили, що кіоски, де продаватимуть картки, можна буде впізнати за допомогою наліпок ЛеоКарт. До кінця листопада цього року таке маркування матимуть і термінали EasyPay.
Як відомо, вартість звичайної ЛеоКарт становить 60 гривень. Їх можна буде поповнювати від 1 гривні в тих же пунктах продажу, а також і в додаткових. З 25 листопада 2023 року функція поповнення буде доступна також і онлайн. Це можна буде зробити на сайті ЛКП "Львівавтодор". Перевірити залишок коштів на транспортній картці можна буде за допомогою валідатора у салоні транспортного засобу.
Крім того, у ЛМР підкреслили, що комісійний збір, незалежно від суми чи способу поповнення картки, з пасажира не стягуватиметься.
Що очікувати пасажирам громадського транспорту у Львові
- У Львові з 11 грудня безготівкова оплата проїзду стане доступною на усіх міських маршрутах. Оплатити безготівково за проїзд можна буде за допомогою банківської карти чи пристроєм з NFC та транспортною карткою ЛеоКарт. Можливість оплачувати за проїзд готівкою у водія також залишається, проте ця опція буде найдорожчою для пасажира.
- Право на пільговий проїзд надаватиметься виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт починаючи з дня впровадження безготівкової оплати проїзду в усьому громадському транспорті. Різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд, у громадському транспорті Львова з 11 грудня вже не діятимуть.
- Так, пасажирам, що оплачують готівкою за проїзд, необхідно зберігати при собі паперовий квиток впродовж всієї поїздки, а ті, хто мають ЛеоКарт повинні обов'язково валідувати проїзд.