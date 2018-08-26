Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях

Гучна ДТП 20 серпня на Дніпровській Набережній у столиці стала шоком для багатьох. Сталося справжнє диво – постраждало лише залізо. І це притому, що ДТП сталася близько 8-ї години вечора, коли на цій вулиці повно людей.

Момент ДТП потрапив і на камеру відеореєстратора – на шаленій швидкості у правій смузі БМВ обходить всі машини та врізається у припарковані вздовж узбіччя автівки.

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Від машин лишається купа металобрухту. Та найвражаюче навіть не це – а поведінка водія. Ось цього молодика у чорній футболці. Попри страшну аварію – він не відбувся навіть ссадинами.



Водій, що спричинив аварію на Дніпровській набережній

Хороша в нього машина була – дорога, потужна, з усіма можливими системами безпеки та віп-номерами з трьома дев'ятками. Міг собі дозволити кураж. Як зверхньо і нахабно вів себе водій – показали по всіх телеканалах. Ледь повертаючи язик, він грубив людям та поліцейським, відмовився пройти алкотестер, хоча сп’яніння було очевидним. А головне – клеїв із себе дурня – мовляв не він був за кермом, він лише пасажир, хоча купа свідків бачили – хто сидів на водійському сидінні.

І от далі почали відбуватися події, як наочно демонструють, – ми усі потенційні жертви отаких п’яних мажорів, бо за скоєне їм нічого не загрожує. Зухвалого хлопця, який був за кермом БМВ поліцейські не змогли не лише змусити пройти тест на алкоголь, а й затримати.

А що такого він зробив? Лише сів п’яний за кермо, розбив купу машин та спричинив матеріальні збитки їх власникам. І все – він же нікого не вбив."Нету тєла – нету дєла". Все – вільний птах. І максимум, що йому загрожує – це штраф: 255 гривень за те, що спричинив ДТП і ще 10 тисяч – за відмову проходити тест на драгері.

От якби у це місиво із машин потрапила людина – були б загиблі та постраждалі – то інша справа. Тоді б поліція мала підстави і затримувати, і наполягати на примусовому аналізі. Натомість кайданки надягли тим, хто від цієї аварії справді постраждав. Один із власників розбитого авто настільки був вражений інфантильною поведінкою поліції, що охоронці порядку вирішили вже його заспокоїти силою.

А знаєте, що було за годину до цієї аварії. Ця сама БМВ гасала Русанівкою та Березняками з неймовірною швидкістю, порушуючи усі існуючі правила дорожнього руху – це і проїзд на червоний, це і виїзд на зустрічну, у сантиметрах ця машина розходиться із пішоходами. І справді диво – що до 8-ї години цей БМВ нікого не убив та не покалічив на своєму шляху.

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До речі, про поліцію. Виникає резонне питання – де були браві патрульні, які слідкують за цим районом. Як хлопчина на БМВ, який, як з'ясувалося вже давно позбавлений права кермувати автівками, їздив містом та наражав на небезпеку киян. Неадекватну та небезпечну манеру їзди помітили багато водіїв, але не поліція.



Фото з місця ДТП на Дніпровській набережній

І от тепер запрацювала потужна машина по відмазуванню чергового мажора. Його відпустили – з банальним протоколом на копійчаний штраф. Доказів його сп’янінні у вигляді експертизи нема. Постраждалі власники машин лишились без коліс.

Я спілкувалася з одним із них – досі винуватець не вийшов на зв’язок і вочевидь не поспішає компенсувати людям збитки. Очевидно, постраждалим доведеться звертатись до суду – і ця справа затягнеться на роки. А найнеприємніше, що доведеться ще доводити, хто був за кермом, бо мажор у чорній футболці – цей факт заперечує.

І до речі, хто такий цей молодик на БМВ. Цікаво, що ім'я зухвалого хлопця – приховують. Поліція тримає його в таємниці, мовляв, закон про персональні дані. Попередньо відомо, що ніби – це 30 річний киянин Євген Гуц. Навіть зараз, кілька днів після аварії, жодної нової ідентифікуючої інформації не з’явилося.

Особисто я не пам'ятаю серйозних вироків у справах про мажорні ДТП. Там, де дорогі машини, молоді зухвалі водії, гучні ДТП працює потужна корупційна машина по "відмазуванню" мажорів.

Чого вартує лишень гучна справа Зайцевої. Зараз її родина активно намагається розвалити справу – родичам загиблих перераховують гроші на карткові рахунки, експерти не можуть встановити швидкість "Лексусу", експерт-нарколог, що проводила первинний огляд Зайцевої – звільнилась і зникла в невідомому напрямку.

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Не будьмо наївними – це не може бути простим збігом обставин. А от якби Зайцевій вдачу отого хлопчини на БМВ, – і замість натовпу людей, вона влетіла б просто у машини, теж була б вільною пташкою. Але сталося найгірше – шестеро людей загинули. І цей трагічний фінал, до речі, був цілком передбачуваний.



Смертельне ДТП за участю Зайцевої у Харкові

Бо за кермом потужної машини, з батьківськими грошима на картковому рахунку життя видається прекрасним і хочеться тиснути на педаль газу. А правила дорожнього руху – то для терпил та слабаків. Впливові родичі все одно все порішають. На хвилі після харківської аварії в МВС заговорили про підвищення штрафів, зниження швидкісного режиму, автофіксацію порушень – і посилення відповідальності водіїв. І от маємо, те що маємо.

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Плювати багатії хотіли на усі ці заяви. Поки поліція відпускатиме п’яних мажорів з банальними протоколами, поки зникатимуть ключові свідки у гучних ДТП, а експерти-науковці розповідатимуть, що не можуть встановити швидкість, хоча це задача під силу навіть школяреві, не варто розраховувати на безпеку у рідному місці та поліцію, яка захистить та покарає винуватця ДТП, особливо якщо його авто дороге, а на номерах красується комбінація з однакових цифр.

Не втрачайте пильності на вулицях міст та міжміських трасах. Допоки держава не здатна встановити дієвий контроль на дорогах, про свою безпеку треба турбуватися самостійно. Навіть користуючись банальним правилом – дай дурневі дорогу. Воно може зберегти життя.