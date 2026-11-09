"Автобуси є, водіїв немає": Віталій Кличко відповів на ідею безкоштовного проїзду в Києві

Віталій Кличко 9 листопада прокоментував ініціативу центральної влади щодо запровадження безкоштовного проїзду в Києві. Він наголосив на гострому дефіциті водіїв та багатомільярдному боргу держави перед містом.

Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

Що саме сказав мер?

Віталій Кличко зауважив, що для реалізації доручення глави держави щодо безкоштовного транспорту та пошуку резервів передусім потрібно розв'язати кадрові питання.

Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..

– написав він.

Наразі в столиці під час зупинки електротранспорту кількість автобусних маршрутів збільшили до 129.

На них курсують 418 автобусів під керуванням 685 водіїв, а ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники за допомогою 680 маршруток.

Брак водіїв та ліміти на бронювання

Комунальне підприємство "Київпастранс" має змогу вивести на лінії додатково 25 технічно справних автобусів. Проте для цього місту необхідно залучити щонайменше 50 водіїв категорії D.

Окрім обов'язкового стажування на маршрутах, підприємство зіткнулося з тим, що через визначений ліміт не може забронювати нових працівників.

Для повноцінної заміни метрополітену за обсягом пасажиропотоку потрібно до 1020 автобусів, але наземний транспорт об'єктивно не може забезпечити швидкість підземки через рух у загальному потоці машин.

Мільярдний борг держави за пільговиків

Окрему увагу звернуто на джерела фінансування безоплатного проїзду. Уряду запропонували перед пошуком грошей на нові проєкти повернути столиці заборговану за 11 років субвенцію за перевезення пільгових категорій на понад 8 мільярдів гривень.

"Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава", – підкреслив Віталій Кличко. Він додав, що раніше центральна влада на пів року заблокувала план стійкості столиці, а тепер узялася за транспортну галузь.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та сформувати резерв автобусів.

Також раніше ми писали, що в місті через знеструмлення мереж зупиняли рух трамваїв і тролейбусів, замінюючи їх автобусними маршрутами.