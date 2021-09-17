Безкоштовно, бо соратнику мера: як депутати у Черкасах виділили землю під таунхауси

Депутати Черкаської міськради дали зелене світло розробці документації із землеустрою ділянки під забудову таунхаусів. Дозвіл отримав Віталій Чен, якого вважають соратником мера міста Анатолія Бондаренка.

Відповідне рішення підтримали 25 депутатів від усіх фракцій, окрім "Голосу. Крім того, утрималися від голосування і деякі депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє".

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Безкоштовна земля для соратника мера

Видання інформує, що депутатам прямо озвучили наміри щодо землі, зокрема використання її у будівництві комерційної нерухомості. Однак на голосування це не вплинуло.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану на вулиці Ціолковського. Віталій Чен разом із бізнес-партнерами будує таунхауси у Соснівці.

Проєкт рішення спершу зареєстрували на відмову у наданні, втім у результаті Чен таки отримав землю.

Скандал з дорогами у Черкасах: що відомо

Влітку 2020 року спалахнув скандал щодо ремонту доріг у Черкасах. Про порушення повідомив власник приватної компанії з будівництва доріг "ШРБУ-48" Бахтіяр Сапаєв.

Чиновників ОДА тоді звинувачували у вимаганні відкату у розмірі 10% від держзамовлень.

Чена називають соратником міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.