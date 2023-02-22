"Розстріляти Шойгу та Герасимова": диверсант Безлер жорстко розкритикував керівництво Росії

Росія продовжує зазнавати нищівної поразки на фронті. Це не на жарт обурює самих військових, які все частіше критикують вище керівництво. Ба більше, бажають смерті Шойгу та Герасимову.

Цього вимагає офіцер російського гру Ігор Безлер. Зауважимо, що раніше диверсант був колишнім ватажком бойовиків "ДНР".

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Закликав убити Шойгу та Герасимова

Співробітники ГУР МО перехопили телефонну розмову Безлера з якимось Андрієм з фсб. Під час неї диверсант наголосив, що вище військове керівництво Росії максимально неефективне. Тож він закликав з ним покінчити. Причому у прямому сенсі цього слова.

Спочатку потрібно розстріляти Шойгу, за ним – Герасимова. Б***ь, потім, б***ь, половину, б***ь, вашого фсб, н***й, повісити та посадити сракою на кілки,

– закликав він.

Мовляв, лише після таких дій російське військо нарешті почне воювати. Натомість зараз його страшенно обурює бюрократія, яка, переконаний диверсант, гальмує процеси.

Він підкреслив, що у міністерстві оборони Росії працюють одні лише дурні. І що для них будь-яка вигадка українських військових – вища математика.

Б***ь, олені, ось Герасимов і решта такі ж тупі. Наш президент, б***ь, йоржик з вусами Пєсков, б***ь, такий же телепень, б***ь, як і Медведєв. Грошей нема, але ви тримайтеся,

– продовжив істерити він.

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Що відомо про Ігоря Безлера

Це російський диверсант, підполковник військової розвідки країни-агресорки. Крім того, він один з лідерів маріонеткової псевдореспубліки "ДНР". Також Безлер відомий тим, що є польовим командиром незаконного збройного формування "Ополчення Донбасу".

Його звинувачують в організації, а також вчиненні жорстокого поводження з мирним населенням. Ці злочинні дії він поєднував з умисним убивством. За даними ГУР МО, Безлер організовував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього злочинець скоїв умисне вбивство потерпілого.



Безлер – злочинець з так званої "ДНР" / Скриншот з відео

Крім того, у липні 2014 року він займався організацією викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. Незаконно затриманого чоловіка за наказом Безлера терористи спочатку катували, а потім убили.

Наостанок зауважимо, що Пригожин теж бідкається на вище військове керівництво. Але робить це максимально обережно. До прикладу, скаржиться на те, що вагнерівців відрізали від постачання боєприпасів. Аналітики вже припустили, що на нього очікує така ж доля, яка свого часу спіткала Ігоря Гіркіна.