Безпечні території – це хребет нашої економіки, – Притула звернувся до жителів Західної України

Західні області України наразі є основою для економіки всієї держави. Тому жителі цього регіону повинні продовжувати працювати.

За можливості українці повинні захищати державу, людей і волонтерити. Про це в ефірі 24 каналу сказав волонтер, український телеведучий та блогер Сергій Притула.

Важливо Супротив ворогу має відбуватися на всіх фронтах, – Шмигаль закликав до тероборони і волонтерства

"Багато людей із Західної України пішли в тероборону. Однак не треба забувати, що безпечні території – це хребет нашої економіки зараз", – наголосив Притула.

Притула звернувся до жителів Західної України: дивіться відео

Україна потребує підтримки

За його словами, держава потребує грошей, податків, підтримки. Тому всі, хто мають можливість працювати, нехай обов'язково працюють.

Всі, хто мають можливість захищати країну, нехай її захищають. Всі, хто мають можливість попіклуватися про старих і малих – нехай це робить,

– сказав Притула.

Він зауважив, що Україна має неймовірних людей. "Я захоплююсь ними і низько схиляю голову перед кожним українцем, який зараз щось робить", – додав Притула.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!