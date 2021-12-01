Безпечної Європи без безпечної України не буде, – Дональд Туск

Дональд Туск заявив, що безпечного Євросоюзу не буде без чесної, демократичної та безпечної України. Політик також висловив сподівання, що вона стане членом ЄС.

Лідер опозиційної "Громадянської платформи" та експрем'єр Польщі Туск виступив під час Київського безпекового форуму. Політик наголосив, що Україна входить до європейської сім'ї народів. Це є безсумнівним фактом.

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Не буде безпечного ЄС без чесної, демократичної та безпечної України. Десятки тисяч європейців – ваші союзники, друзі та прихильники. І всі ми сподіваємося, що Україна стане членом ЄС,

– наголосив Туск.

Політик зазначив, що лише самі українці можуть захистити територіальну цілісність своєї держави. Розбудова демократичних інституцій і зміцнення обороноздатності залежить від самої України. Водночас на цьому шляху вона не сам на сам.

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