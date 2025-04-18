Реагуйте на тривоги та будьте обережні: СБУ нагадала українцям правила безпеки на Великдень

Росіяни не мають нічого святого, а тому на Великдень вони можуть вдаватися до провокацій та завдавати ударів по Україні. Окрім застосування зброї вороги можуть створювати штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Необхідні заходи безпеки під час святкування Великодня

Напередодні найбільшого християнського свята СБУ закликала громадян дотримуватися заходів безпеки. Варто бути уважними та не вестися на можливі провокації російських агентів.

Служба безпеки системно викриває спроби росіян щодо розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України. На Великдень, коли разом збирається багато людей, такі дії ворога можуть бути більш активними та небезпечними.

Президент України Володимир Зеленський також попереджав, що підступна Росія може завдати нових ударів напередодні Великодня і після. До того ж окупанти можуть залучати своїх агентів до словесних конфліктів та для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України. В СБУ зазначили, що ціллю росіян можуть стати місця масового перебування людей – вулиці або двори житлового масиву.

СБУ нагадує прості правила безпеки під час відвідування масових заходів:

українцям не варто піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

потрібно дотримуватися комендантської години, встановленої у вашому регіоні;

не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувайте в укриттях;

варто повідомляти правоохоронним органам про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації.

Для повідомлень щодо будь-яких ворожих провокацій у СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

Якщо ж росіяни намагаються завербувати вас або ваших знайомих для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – про це можна повідомити в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".

Нагадуємо також, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква будуть традиційно показувати богослужіння в онлайн-форматі. Подивитися їх можна на офіційних сторінках в YouTube.