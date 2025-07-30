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24 Канал Новини України Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, – Сирський
30 липня, 21:15
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Навчальний процес військових має бути максимально переведений під землю, – Сирський

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.
  • Він зазначив, що навчальний процес має бути максимально переведений під землю.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що навчальний процес військових на полігонах та у навчальних центрах має бути максимально переведений під землю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Що сказав Сирський про безпеку на полігонах?

Як розповів головком ЗСУ, під час щомісячної наради з питань підготовки наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво! 
– зазначив він.

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До слова, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
 