Є ризик терактів і провокацій: напередодні Великодня СБУ звернулася до українців

Росія намагається розхитати ситуацію в Україні, особливо напередодні та під час великих релігійних свят, зокрема Великодня. Попри заяви про перемир'я, її спецслужби продовжують інформаційні атаки, провокації та диверсії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Про що попередила СБУ?

В СБУ наголосили, що зважаючи на подібну поведінку противника під час свят, її співробітники намагаються постійно діяти на випередження та запобігати більшості подібних злочинів, викриваючи російських агентів.

Серед іншого, українська спецслужба регулярно викриває російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад,

– ідеться у повідомленні.

Також стараються викривати спроби росіян завербувати українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі. Пріоритетом для ворога є місця масових скупчень людей.

Хоч правоохоронці цілодобово працюють у посиленому режимі задля протидії будь-яким загрозам, проте важливою частиною безпеки є пильність самих людей. Тому в СБУ порекомендували українцям наступне:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

"Нагадуємо, що в СБУ цілодобово працює спеціальна гаряча лінія за номером 1516. Своєчасна інформація може врятувати життя. Будьте пильними та відповідальними. Слава Україні", – резюмували у Службі безпеки України.

Зверніть увагу! У більшості областей України комендантська година на Великдень діятиме з 00:00 до 05:00. У Хмельницькій області обмеження впровадили з 00:00 до 03:00, а у Кіровоградській – з 00:00 до 04:00.

