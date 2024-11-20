Безпекові навчання у Києві: у столиці встановлять додаткові тимчасові блокпости

У Києві проведуть навчання з підвищення боєздатності всіх структур, відповідальних за оборону столиці. У місті розгорнуть тимчасові блокпости, встановлять обмежувальні знаки, елементи інженерних загороджень.

У столиці України тривають систематичні тренування для підвищення рівня безпеки та координації дій усіх структур, відповідальних за оборону Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Як проходитимуть безпекові навчання в столиці

Навчальні заходи організовує Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у співпраці з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною поліцією, національною поліцією та іншими підрозділами.

Навчання включають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків і інженерних загороджень. Під час тренувань перевірятимуть транспорт і документи, а також відпрацюють пошукові, демонстраційні та контрдиверсійні заходи.

Основна мета – удосконалення системи управління, покращення взаємодії між відомствами та підвищення ефективності заходів громадської безпеки та захисту цивільного населення.

Такі навчання проводитимуть регулярно. Усі сили й структури столиці продовжують щоденну роботу для захисту мешканців від потенційних загроз.