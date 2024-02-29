Майже 200 мільйонів гривень: аудит виявив безпідставні виплати окремим військовим у 4 областях

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Такі виплати виявили у чотирьох областях.

Йдеться про незаконні виплати на понад 186 мільйонів гривень. Про це МО України повідомило в четвер, 29 лютого.

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Що відомо про незаконні виплати

За даними Міністерства оборони, фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов'язки, не пов'язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах в Київській, Житомирській, Хмельницькій та Полтавській областях.

Загалом таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

Відомо, що відповідно до рішення міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Фінансове порушення в військовій частині на Чернігівщині: що відомо

В листопаді 2023 року стало відомо, що служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Вони виявили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 мільйона гривень.

Так, аудитори виявили 4 порушення. Наймасштабніше із них – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Встановлено, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби. Виявилося, що більша частина цих генераторів лежали на складах в період, коли вони були дуже потрібні військовим.

Крім цього, виявили й інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.