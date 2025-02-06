Росія зайнялася формуванням своїх військ безпілотних систем: Сирський відреагував на це

У Росії зібралися сформувати свої сили безпілотних систем. На це відреагував головнокомандувач Сирський.

Як він зауважив, росіяни визнають "високу ефективність бойового застосування" Україною БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.

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Які плани Росії на свої безпілотні війська

Про те, що Росія зібралася створити свої війська безпілотних систем, повідомила українська розвідка.

Сирський розповів, що Україна знає про плани ворога до 2030 року зібрати 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах.

Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу,

– зауважив головком.

Він додав, що перед Україною постали відповідь "асиметричні" завдання. Наші СБС будуть розвиватися, удосконалюватися та масштабувати свої здобутки, а ще – "діяти не лише числом, а й умінням".