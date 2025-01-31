Уже працює на лінії боєзіткнення: український БпЛА Raybird отримав лазерне наведення

Компанія Skyeton інтегрувала у розвідувальний безпілотник Raybird систему лазерного опромінення для наведення коригованих боєприпасів. Нову розробку вже випробували у бойових умовах.

Про це 24 Каналу розповів керівник відділу експлуатації компанії Skyeton Олексій "Бульдозер", зауваживши, що "підсвічення" вже існувало, але в інших умовах війни та під інші цілі й задачі. Розробка нової системи тривала пів року.

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Один з найпріоритетніших проєктів

"До цього проєкту було залучено немало людей, адже він належав до одних з найпріоритетніших. Все відбувалося досить швидко: виїзд "в поля", застосування в бою. Ця спроба була вдалою, а БпЛА працює на лінії боєзіткнення", – підкреслив Олексій "Бульдозер".

Щодо впливу ворожого РЕБу, то тут треба розуміти, як працювати з таким безпілотником, на яких частотах діють російські засоби, які системи зв'язку використовує кожна зі сторін. Немає одного рішення, яке постійно працюватиме.

Зараз складність в тому, що ми маємо постійно бути на лінії бойового зіткнення, де зосередження засобів протидії є найбільшим. Тому йде постійний пошук, оновлення системи, щоб вона працювала й допомагала нашому війську,

– наголосив Олексій "Бульдозер".

Що відомо про БпЛА Raybird

Дрон може вражати об'єкти й був залучений до багатьох місій зі знищення ворога, потягів, ешелонів. Коли він тільки з'явився, то основною функцією була розвідка дальньої дії.

Завдяки цьому засобу ми могли бачити на відстані 100 кілометрів, що відбувається у тилових місцях ворога. Усвідомивши зміну тенденції, нашу обмеженість у ресурсах, таких як ракети, ми змінили вектор і дрон став розвідувально-ударним,

– додав Олексій.

Тепер БпЛА може виконати цілу низку місій – від того, щоб знайти ціль, уразити її, повернутися і перезарядитися. Тенденції диктують правила гри, тому треба дивитися, що зараз є актуальним і найбільш болючим для нас. З огляду на це, ухвалювати рішення.

Як зробити розробку ефективною

Найперше треба порівняти кількість витрачених сил і отриманий результат. Так стане зрозуміло, чи взагалі варто братися за справу. Важливі пріоритетність і чітке розуміння, що зміниться від нашої розробки.

Іноді ми самі генеруємо ідеї, відштовхуючись від того, що зараз потрібно. Наприклад, бачимо конкретну проблему й намагаємось її розв'язати. Після етапу "ідеї", йде етап її підтвердження або спростування,

– наголосив керівник відділу експлуатації.

Третій етап – інтеграція цієї системи у безпілотник, а останній – закриті випробування і випробування у бойових умовах. Те, що працює на полігоні, не завжди працює на війні. Тому випробування – обов'язкова умова, Звісно, йде постійна взаємодія з військовими, виїзди, відпрацювання засобу. Такі основні цикли проходить кожна розробка.