Росія вдарила безпілотниками по Харкову: є проблеми зі світлом і водою

Окупанти атакували Харків вдень 25 січня. Внаслідок російського удару в деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Удар по Харкову 25 січня

Мер заявив, що російський БПЛА вдарив по Холодногірському району. Інформація щодо можливих постраждалих і руйнувань уточнюється.

Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням,

– написав Ігор Терехов.

Водночас зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харків'ян.

Зверніть увагу! Міський голова наголосив, що також можливі повторні удари по Харкову. Тож будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Уже незабаром Терехов також повідомив про ще один удар – у Шевченківському районі. Попередньо, окупанти атакували безпілотником "Молнія".

За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа,

– написав міський голова о 13:59.

Атаку по Харкову також прокоментував голова ОВА. Олег Синєгубов о 14:01 підтвердив, що окупанти завдали удару БпЛА по Шевченківському й Холодногірському районах. За його словами, на цю хвилину без постраждалих.

Уже о 14:20 Ігор Терехов повідомив про третій удар. Під атакою агресора був Київський район. Наразі інформації про постраждалих немає.