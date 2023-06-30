Безпілотники атакували базу вагнерівців у Лівії, – ЗМІ

Низка іноземних ЗМІ повідомила, що у ніч на 30 червня базу ПВК "Вагнера", яка дислокується у Лівії, атакували безпілотники. Мовиться про авіабазу Аль-Харуба.

Відомо, що база бойовиків Пригожина розташована на сході Лівії. Журналісти вказують, що пункт дислокації атакували Bayraktar Akıncı.

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Що відомо про наслідки обстрілу

Безпілотники невідомого походження завдали удару по авіабазі Аль-Харуба, розташованої за 150 кілометрів на південний схід від Бенгазі, де мали перебувати елементи ПВК "Вагнера",

– сказав співрозмовник видання на анонімних умовах.

За інформацією ЗМІ, удари не призвели до втрат.

Однак варто додати, що видання Arabi21 з посиланням на джерело в Міноборони Лівії пише, що під атаку потрапила база матеріально-технічного забезпечення російських найманців. Їх атакували куплені в Туреччині апарати Bayraktar Akıncı, вони належать владі Лівії.

Що ПВК "Вагнера" робить в Лівії

Бойові дії в Лівії тривають з 2011 року, коли внаслідок "Арабської весни" був повалений режим Муаммара Каддафі. З 2014 року все дійшло до того, що країна фактично розділилась на два табори, які ворогують.

З 2018 року ПВК "Вагнера" почала брати участь в бойових діях на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара. Його підтримує Росія, Єгипет, ОАЕ та Саудівська Аравія. Іншу сторону підтримує ООН, країни Заходу, а також Іран, Туреччина та Катар.

З квітня 2019-го року по червень 2020-го року Хафтар використовував бійців Судану, Нігерії та Сирії, але насамперед найманців "Вагнера", у своїй невдалій спробі захопити столицю Триполі.

Відтоді, за даними іноземних ЗМІ, сотні найманців ПВК "Вагнера" продовжують перебувати на сході та півдні Лівії. Частина з них поїхали до Малі та України, щоб воювати на боці російської армії.

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