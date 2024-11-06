Безпілотники атакували Дагестан

У Республіці Дагестан ранок розпочався гаряче. Звідти надходять повідомлення про атаку безпілотників.

Вранці у Дагестані сталися вибухи, передає 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Як повідомляють російські пабліки, над Каспійськом у Дагестані збивають заблукалі дрони. За словами місцевих жителів, вибух стався близько 8 ранку.