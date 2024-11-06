Безпілотники атакували Дагестан
6 листопада 2024, 08:04Читать новость на русском
У Республіці Дагестан ранок розпочався гаряче. Звідти надходять повідомлення про атаку безпілотників.
Вранці у Дагестані сталися вибухи, передає 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Дивіться також Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули 7 людей, є багато поранених
Як повідомляють російські пабліки, над Каспійськом у Дагестані збивають заблукалі дрони. За словами місцевих жителів, вибух стався близько 8 ранку.