Дрони атакували завод Свердлова в Росії: показуємо на карті місто Дзержинськ

В ніч на 20 жовтня дрони атакували найбільший у Росії завод з виробництва вибухових речовин. Він розташований у Дзержинську Нижньогородської області.

Варто зазначити, що завод імені Свердлова перебуває під санкціями країн ЄС і США. Де розташоване місто Дзержинськ та сам завод, 24 Канал показує на карті.

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Безпілотники атакували завод у Дзержинську

Дзержинськ розташований у Нижньогородській області Росії, за 40 кілометрів від обласного центру. За словами СБУ, від українського кордону до російського заводу – близько 900 кілометрів.

На цьому заводі росіяни виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Де розташоване місто Дзержинськ: дивіться на карті

До слова, в ніч на 20 жовтня безпілотники атакували не лише Нижньогородську область Росії. За словами самих росіян, 43 БпЛА нібито було ліквідовано над Курською областю, 27 – над Липецькою, 18 – над Орловською, 8 – над Нижегородською, 7 – над Білгородською, 6 – над Брянською, один – над територією Московської області.