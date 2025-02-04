"Насправді хочеться кричати": командувач СБС розповів, чому їхня робота має зберігатися у тиші

Герой України Вадим Сухаревський розповів, що із суспільством важко спілкуватися про роботу Сил безпілотних систем. Він наголосив на "інтимності" тем щодо цього.

Однак, водночас військовий зауважив, що насправді хочеться кричати та розповідати про те, скільки всього цікавого відбувається завдяки операторам дронів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для "Радіо Свобода" командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського.

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Існує тонка грань, щоб не здати технологію ворогу

Сухаревський зауважив, що існує "тонка грань" між тим, що хочеться та можна розповісти і тим, що треба замовчувати, щоб не видати тактику чи технологію росіянам.

Тому що насправді хочеться кричати, хочеться розказувати про те, скільки всього цікавого відбувається. Але для мене, для людей, які займаються бойовою роботою у розрізі безпілотних систем, технологій – це тонка грань між тим, що хочеться розказати, що можна розказати і тим, щоб не здати тактику, технологію противнику,

– сказав командувач СБС.

Він зауважив, що постійно закликає бійців різних підрозділів, які ведуть активну медійну діяльність, чітко розмежовувати те, що можна говорити, а що – ні.

"Я розумію, що це цікаво, це потрібно суспільству, і суспільство має розуміти, що ця робота йде цілодобово, 25 годин із 24. Але ми маємо боротись за той короткий проміжок часу, в якому ми можемо зберегти пріоритет завдяки якомусь досвіду, нашим технологічним здобуткам, щоб противник його не скопіював", – додав Сухаревський.

СБС запустили по росіянах уже 3,5 тисяч засобів

Військовий також розповів про планування і розвідку.

За його словами, вона є та ведеться доволі ефективно. І навіть завдяки активній участі у цьому міжнародних партнерів.

Ми дійсно знаємо, можемо і вміємо виявляти різного типу системи і, відповідно, їх вражати,

– наголосив командувач СБС.

Лише за 2024 рік Сили безпілотних операції провели понад 220 операцій з глибинного ураження ворога на російській території. Наразі по Росії уже запущено більше ніж 3,5 тисяч засобів.

Як приклад, "сумнозвісний для ворога" дрон-бомбер "Баба Яга", який атакував російський "Бук-М3" за 57 кілометрів від лінії фронту. Наші оператори БпЛА знайшли його всього за 40 хвилин.