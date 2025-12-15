Безпілотники СБУ знову вдарили по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі

Українські дрони втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". У росіян внаслідок цього виникли суттєві пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поінформоване джерело у Службі безпеки України.

Дивіться також "Луч" в Бєлгороді більше не світить: вражаючі кадри блекауту

Що відомо про цю атаку?

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже втретє за тиждень атакували нафтові платформи "Лукойл-Нижневолжскнефть", розташовані в Каспійському морі. Є руйнування.

За даними джерела, цього разу ціллю стала платформа росіян на родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки дронів СБУ, як відомо, пошкоджено ключове обладнання, через що роботу об’єкта було зупинено.

СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету Росії, а відповідно – й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування,

– розповів співрозмовник.

Нагадаємо, ще 11 та 12 грудня під ударом вже були нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Перший із них є одним із найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію.

Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.

Що раніше атакували в Росії?