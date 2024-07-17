Українські безпілотники тиснуть на російську ППО, – ISW

Деякі регіональні органи влади Росії прямо заявили, що їхні компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня та повинні самі протидіяти безпілотникам.

Про це йдеться у звіт Американського інституту вивчення війни (ISW).

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Як впливають безпілотники України на російську ППО

В Інституті вивчення війни зазначили, що удари українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони.

Так, атаки дронів змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби ППО для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів.

Супутникові знімки, отримані 6 травня, вказують на те, що російські війська зосередили щонайменше 7 зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Панцир-1" навколо резиденції російського диктатора Владіміра Путіна у Валдаї, Ленінградська область.

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони Росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке "осередкове" покриття ППО (статичне покриття однієї цілі) не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і завдавати удари з неприкритих напрямків.

Як зазначили в ISW, російським військовим, очевидно, не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Росії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені в Росії.

Пухов закликав військових Росії запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів на території країни-агресорки від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники, ймовірно, будуть проникати в глиб Росії.

Зазначається, що російські військові почали формувати мобільні вогневі групи. Це децентралізовані групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників "Шахед-136/131" у березні 2024 року.

Росія досі не розгорнула ці групи в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів на заході своєї країни.

Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську ППО федерального рівня та повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам.

Аналітики зауважили, що Пухов запропонував, щоб російські військові розгорнули парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників, але зазначив, що низький рівень виробництва легких літаків у Росії ускладнить такі зусилля.