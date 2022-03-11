Безпосередньої загрози Києву немає, – Арестович розповів про дії окупантів біля столиці

Загрози вторгнення російських окупантів до Києва станом на вечір 11 березня немає. Вороги вже протягом 2 діб не вдаються до активних наступальних дій.

Детальніше описав ситуацію в столиці та біля неї радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір Спільного мовника.

Зауважте У Київській ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки в області

Після розгрому "сіли" в оборону

За словами Арестовича, вороги намагаються лише інколи просунутися на окремих ділянках. Проте за день до цього, наші захисники розгромили танковий полк російської орди. Мовиться про підрозділ 90-ї танкової дивізії армії окупантів.

Вони відійшли та взяли оборону. Зараз не просуваються,

– констатував Арестович.

Через це, за його словами, безпосередньої загрози Києву немає. Проте він додав, що проблемним залишається місто Ізюм, де зараз тривають вуличні бої.

До теми – Окупанти горять у лісах під Києвом: дивіться відео