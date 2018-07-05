Безпрограшна домовленість: експерт пояснив, як Путін може натиснути на Україну після ЧС-2018

Ситуація на Чорному та Азовському морях напружена. Україна відрізала Крим від прісної води, після чого в чотирьох районах окупованого півострова оголосили надзвичайний стан у зв'язку з посухою. Для вирішення цієї проблеми, Росія, схоже, намагається розіграти як розмінну монету свободу мореплавання в Азовському морі.

Так, РФ почала заважати руху суден у два найбільших порти Азовського моря – Бердянськ і Маріуполь, з яких експортується сталь, пише головний редактор Business News Ukraine та колишній кореспондент New York Times Джеймс Брук у статті для Atlantic Council.

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Автор публікації нагадує, що 15 травня Путин відкрив Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії. За словами директора Маріупольського порту, новий міст занадто низький для тих кораблів, які заходили в порт останні два роки, через що скорочується судноплавство в Маріуполь і Бердянськ. У портів в цих містах немає зручного залізничного сполучення з найближчим чорноморським портом – Херсоном, і Кремль це знає.

Тим часом Росія посилює свій військово-морський флот в Азовському морі: вона перемістила шість артилерійських катерів з малою осадкою з Каспійського моря. Російська флотилія в Азовському морі тепер налічує 6 артилерійських судів, 6 десантних кораблів і 2 ракетних корвети, акцентує увагу журналіст.

Імовірність конфлікту зростає, хоча сили і нерівні. З огляду на це, українські політтехнологи все частіше стали говорити про створення "москітного флоту", йдеться далі. За словами Михайла Самуся, заступника директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, це означає, що "в України повинні з'явитися невеликі швидкохідні катери, оснащені ракетами для стрільби з плеча. З іншого боку, залишається надія, що Кремль просто використовує старий радянський прийом: створити проблему, щоб потім запропонувати рішення. Компромісний варіант – організувати потік води до Криму в обмін на свободу судноплавства для України в Азовському морі, розмірковує Брук.

Тим часом "дедлайн" для рішучих дій проти України з боку Росії наближається. Фінальний матч ЧС-2018 відбудеться вже 15 липня. За тиждень до цього, 9 липня на саміті Україна-ЄС Петро Порошенко планує обговорити з лідерами ЄС збільшення військової присутності Росії в Азовському морі. А 16 липня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в Гельсінкі. Тож відновлення подачі води для Криму з території України в обмін на свободу судноплавства в Азовському морі може стати реальною "безпрограшною домовленістю", робить висновок журналіст.

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