17:17
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Безпрограшна домовленість: експерт пояснив, як Путін може натиснути на Україну після ЧС-2018

1490 Читать новость на русском
Путін хоче обміняти відновлення водопостачення до Криму на свободу судноплавства для України в Азовському морі
Путін хоче обміняти відновлення водопостачення до Криму на свободу судноплавства для України в Азовському морі / EPA

Ситуація на Чорному та Азовському морях напружена. Україна відрізала Крим від прісної води, після чого в чотирьох районах окупованого півострова оголосили надзвичайний стан у зв'язку з посухою. Для вирішення цієї проблеми, Росія, схоже, намагається розіграти як розмінну монету свободу мореплавання в Азовському морі.

Так, РФ почала заважати руху суден у два найбільших порти Азовського моря – Бердянськ і Маріуполь, з яких експортується сталь, пише головний редактор Business News Ukraine та колишній кореспондент New York Times Джеймс Брук у статті для Atlantic Council.

Читайте також: Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні

Автор публікації нагадує, що 15 травня Путин відкрив Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії. За словами директора Маріупольського порту, новий міст занадто низький для тих кораблів, які заходили в порт останні два роки, через що скорочується судноплавство в Маріуполь і Бердянськ. У портів в цих містах немає зручного залізничного сполучення з найближчим чорноморським портом Херсоном, і Кремль це знає.

Тим часом Росія посилює свій військово-морський флот в Азовському морі: вона перемістила шість артилерійських катерів з малою осадкою з Каспійського моря. Російська флотилія в Азовському морі тепер налічує 6 артилерійських судів, 6 десантних кораблів і 2 ракетних корвети, акцентує увагу журналіст.

Імовірність конфлікту зростає, хоча сили і нерівні. З огляду на це, українські політтехнологи все частіше стали говорити про створення "москітного флоту", йдеться далі. За словами Михайла Самуся, заступника директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, це означає, що "в України повинні з'явитися невеликі швидкохідні катери, оснащені ракетами для стрільби з плеча. З іншого боку, залишається надія, що Кремль просто використовує старий радянський прийом: створити проблему, щоб потім запропонувати рішення. Компромісний варіант організувати потік води до Криму в обмін на свободу судноплавства для України в Азовському морі, розмірковує Брук.

Тим часом "дедлайн" для рішучих дій проти України з боку Росії наближається. Фінальний матч ЧС-2018 відбудеться вже 15 липня. За тиждень до цього, 9 липня на саміті Україна-ЄС Петро Порошенко планує обговорити з лідерами ЄС збільшення військової присутності Росії в Азовському морі. А 16 липня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в Гельсінкі. Тож відновлення подачі води для Криму з території України в обмін на свободу судноплавства в Азовському морі може стати реальною "безпрограшною домовленістю", робить висновок журналіст.

Читайте також: Експерт назвав ризики для України на переговорах Трампа і Путіна

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Україна – Росія Новини Криму Кримський міст Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
сьогодні, 17:01 Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
Максим Єфімов 26
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сьогодні, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 172
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 508
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
150
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук