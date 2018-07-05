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Беспроигрышная договоренность: эксперт объяснил, как Путин может надавить на Украину после ЧМ

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Путин хочет обменять восстановление водоснабжение в Крыму на свободу судоходства в Азовском море
Путин хочет обменять восстановление водоснабжение в Крыму на свободу судоходства в Азовском море / EPA

Ситуация на Черном и Азовском морях напряженная. Украина отрезала Крым от пресной воды, после чего в четырех районах оккупированного полуострова объявили чрезвычайное положение в связи с засухой. Для решения этой проблемы, Россия похоже, пытается разыграть как разменную монету свободу мореплавания в Азовском море.

Так, РФ начала мешать движению судов в два крупнейших порта Азовского моря – Бердянск и Мариуполь, из которых экспортируется сталь, пишет главный редактор Business News Ukraine и бывший корреспондент New York Times Джеймс Брук в статье для Atlantic Council.

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Автор публикации напоминает, что 15 мая Путин открыл Крымский мост, что соединяет оккупированный полуостров с материковой частью России. По словам директора Мариупольского порта, новый мост слишком низкий для тех кораблей, которые заходили в порт последние два года, из-за чего сокращается судоходство в Мариуполь и Бердянск. У портов в этих городах нет удобного железнодорожного сообщения с ближайшим черноморским портом – Херсоном, и Кремль это знает.

Тем временем Россия усиливает свой военно-морской флот в Азовском море: она переместила шесть артиллерийских катеров с малой осадкой с Каспийского моря. Российская флотилия в Азовском море теперь насчитывает 6 артиллерийских судов, 6 десантных кораблей и 2 ракетных корвета, акцентирует внимание журналист.

Вероятность конфликта возрастает, хотя силы и неравны. Учитывая это, украинские политтехнологи все чаще стали говорить о создании "москитного флота", говорится далее. По словам Михаила Самуся, заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения, это означает, что "в Украине должны появиться небольшие быстроходные катера, оснащенные ракетами для стрельбы с плеча. С другой стороны, остается надежда, что Кремль просто использует старый советский прием: создать проблему, чтобы потом предложить решение. Компромиссный вариант – организовать поток воды в Крым в обмен на свободу судоходства в Азовском море, рассуждает Брук.

Тем временем "дедлайн" для решительных действий против Украины со стороны России приближается. Финальный матч ЧМ-2018 состоится уже 15 июля. За неделю до этого, 9 июля на саммите Украина-ЕС Петр Порошенко планирует обсудить с лидерами ЕС увеличение военного присутствия России в Азовском море. А 16 июля президенты Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Хельсинки. Поэтому возобновление подачи воды для Крыма с территории Украины в обмен на свободу судоходства в Азовском море может стать реальной "беспроигрышной договоренностью", делает вывод журналист.

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Украина – Россия Новости Крыма Чемпионат мира по футболу - 2018 Крымский мост
Источник: 24 Канал
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