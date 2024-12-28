В Росії про таке лише мріяли: чим окупантів заманюють переїжджати до Маріуполя

В тимчасово окупованому Маріуполі панує шалене безробіття для українців. Раніше вони працювали на будівництві, яке росіяни заморозили. Самі ж окупанти від цього не страждають.

Росіяни приїжджають в місто через високі зарплати, про які вони б могли лише мріяти у своїй країні. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що вакансії зберігаються лише для "своїх".

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Чим окупантів заманюють переїжджати до Маріуполя

За словами керівника, в Маріуполі заробітна плата на більшість посад є в рази більшою, ніж в Росії. Така тенденція в тимчасово окупованому місті зберігається давно, все для заохочення росіян переїжджати.

Вакансії зберігаються саме для росіян. Це пов'язано з тим, щоб іпотечне будівництво продовжується, попит на нього шалений. Росіяни скуповують на нульовому рівні іпотечні будинки,

– пояснив Андрющенко.

Деякі росіяни приїжджають в Маріуполь та орендують житло. Для прикладу, фактично зруйнована однокімнатна квартира для оренди коштує 15 тисяч гривень на місяць.

Попри такі високі ціни на квартири, окупанти там можуть заробляти в місяць 150 тисяч рублів, тобто орієнтовно 60 тисяч гривень.

Тим часом маріупольці такі зарплати не отримують. Немає роботи та напрямку в бізнесі, яким би можна було займатись, щоб отримувати такі гроші. Безробіття шалене,

– наголосив керівник.

Він додав, що більшість чоловіків українців раніше працювали в тимчасово окупованому Маріуполі на будівництві. Після того, як окупанти його заморозили, частина працює таксистами, решта – сидить вдома.

До речі, безробіття є не єдиною проблемою в Маріуполі для українців. Зараз ворог активізував чистки та перевірки через діяльність українських партизанів.