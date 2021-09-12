"Безстрашні та готові до подвигу": Зеленський і Таран привітали військових з Днем танкістів

Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів з професійним святом, зазначивши, що вони – "міцний броньований кулак українського війська". За словами президента України, вони здатні зупинити та зламати опір будь-якого ворога.

Зеленський відзначив героїзм танкістів на Донбасі та висловив окрему подяку загиблим "за мирне майбутнє України".

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Також президент України подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за вірність військовій присязі, відвагу, сумлінне виконання конституційного обов'язку.

Мужність та героїзм воїнів-танкістів неодноразово підтверджувалися у боях на сході України під час відсічі російській агресії. Висловлюю вдячність за самовіддану працю вченим, конструкторам, інженерам та працівникам української танкобудівної галузі,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна пишається досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин. Український лідер також побажав українським танкістам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння країні.

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До привітань долучився також міністр оборони Андрій Таран. Він зауважив, що бойовий дух, звитяга, патріотизм наших танкістів є однією з важливих складових непереможності ЗСУ.

Ви щодня демонструєте мужність, героїзм та щиру відданість українському народові. Безстрашні і готові до подвигу,

– підкреслив очільник Міноборони.

Він нагадав, що танкові підрозділи України брали участь у:

обороні Донецького аеропорту,

боях за Луганський аеропорт, під Дебальцево,

найгарячіших точках російсько-української війни.

Багато в чому саме завдяки їм вдалося зупинити наступ російських військ, додав Таран. Він також подякував танкістам, що продовжують боронити нашу територіальну цілісність, та схилив голову у журбі у пам'ять про воїнів, які віддали своє життя. На думку Тарана, разом з танкістами Україні під силу здолати будь-якого ворога.