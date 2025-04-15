Ні Путін, ні Україна не можуть ставити вимоги одне одному, – Зеленський розповів про перемир'я

Володимир Зеленський розповів про ініційоване Дональдом Трампом безумовне перемир'я, на яке погодилася Україна. У його межах Владімір Путін, як і українці, не може нічого вимагати, адже це – компроміс.

Зокрема, так мали б наголошувати США. Про це український президент розповів у інтерв'ю журналісту CBS News Скотту Пеллі 14 квітня, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче відродити імперію: Зеленський вважає, що війна може перерости у Третю світову

Безумовне припинення вогню

За словами Зеленського, США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими, розуміючи, що українцям буде "дуже боляче". Тож Україна погодилася на перемир'я без конкретних гарантій безпеки.

Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми – не можемо ставити будь-які умови росіянам. Хоча у нас є багато умов до них, адже вони прийшли з війною на нашу землю та вбивають нас тут, у нас вдома. Але ми погодились, це компроміс… Перейдімо до дипломатії,

– наголосив президент.

Повне припинення вогню могло б розблокувати можливість дипломатичного врегулювання війни, однак Путін цього не хоче. Натомість США тиснуть на Україну замість того, аби примушувати до миру агресора. Тож наразі підхід "мир через силу" працює лише в бік жертви, що Зеленський вважає несправедливим.