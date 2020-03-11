Безумовний розворот у бік РФ, – Лємєнов про загрози ймовірної відставки Ситника
Нардепи зі "Слуги народу" подали законопроєкт змін до закону про НАБУ. Ним вони, зокрема, можуть розширити можливості звільнення директора відомства. Чого очікувати українцям від ймовірної відставки Артема Ситника – читайте далі.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповідав головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.
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Він вважає: якщо Ситника приберуть з посади, це фактично поставить крапку на співпраці України із західними партнерами. Адже буде втрачена будь-яка надія на абсолютно адекватне і повноцінне розслідування справ, які зараз ведуть детективи НАБУ.
"А це призведе до відсутності макрофінансової допомоги. А ми чітко розуміємо, що Україна безмежно потребує грошей. Елементарний приклад: наскільки за два дні гривня просіла по відношенню до долара. Як наслідок, маємо очікувати підняття цін", – зазначив експерт.
Різке падіння курсу гривні: що відомо? Курс гривні щодо євро та долара 11 березня на готівковому ринку продовжив знижуватись, втративши за два робочі дні цього тижня 1-1,5 гривні. Долар сьогодні купували за 25,67 гривні (+51 копійка в порівнянні з вівторком), а продавали по 26,39 гривні (+65 копійок).
Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками.
Лємєнов підкреслив, що ймовірна відставка Ситника перекриє Україні можливість повноцінної комунікації з західними партнерами. "Будуть крутити пальцями біля скроні як в Брюсселі, так і у Вашингтоні", – запевнив він.
Третій ключовий аспект – це безумовний розворот у бік РФ. Адже саме туди нас тягнуть як альтернативу Заходу,
– наголосив експерт.
"Думаю, ситуація дуже проста і вона прогнозована. У Ситника є адмінправопорушення, яке зараз, наскільки я розумію, оскаржується. Між тим внесуть зміни до закону про додаткову підставу для звільнення директора НАБУ. Саме такий метод можуть застосувати депутати", – пояснив він.
Лємєнов також припустив, хто голосуватиме за відставку директора НАБУ: "Це буде більша частина "слуг народу", які орієнтуються на волю Авакова і Коломойського. А також ОПЗЖ та група "За майбутнє", яка знову ж таки контролюється Аваковим та Коломойським".
Що відомо про ймовірне звільнення Ситника
- 7 лютого 2020 року в Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього нардепи зібрали необхідні підписи.
- Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і, за законом, не мав би обіймати свою посаду.
- Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.
- Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.
- ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.