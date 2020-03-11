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      Безумовний розворот у бік РФ, – Лємєнов про загрози ймовірної відставки Ситника

      - Читать новость на русском
      Олександр Лємєнов про ймовірну відставку директора НАБУ / mykyivregion.com.ua

      Нардепи зі "Слуги народу" подали законопроєкт змін до закону про НАБУ. Ним вони, зокрема, можуть розширити можливості звільнення директора відомства. Чого очікувати українцям від ймовірної відставки Артема Ситника – читайте далі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповідав головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

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      Він вважає: якщо Ситника приберуть з посади, це фактично поставить крапку на співпраці України із західними партнерами. Адже буде втрачена будь-яка надія на абсолютно адекватне і повноцінне розслідування справ, які зараз ведуть детективи НАБУ.

      "А це призведе до відсутності макрофінансової допомоги. А ми чітко розуміємо, що Україна безмежно потребує грошей. Елементарний приклад: наскільки за два дні гривня просіла по відношенню до долара. Як наслідок, маємо очікувати підняття цін", – зазначив експерт.

      Різке падіння курсу гривні: що відомо? Курс гривні щодо євро та долара 11 березня на готівковому ринку продовжив знижуватись, втративши за два робочі дні цього тижня 1-1,5 гривні. Долар сьогодні купували за 25,67 гривні (+51 копійка в порівнянні з вівторком), а продавали по 26,39 гривні (+65 копійок).

      Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками.

      Лємєнов підкреслив, що ймовірна відставка Ситника перекриє Україні можливість повноцінної комунікації з західними партнерами. "Будуть крутити пальцями біля скроні як в Брюсселі, так і у Вашингтоні", – запевнив він.

      Третій ключовий аспект – це безумовний розворот у бік РФ. Адже саме туди нас тягнуть як альтернативу Заходу,
      – наголосив експерт.

      "Думаю, ситуація дуже проста і вона прогнозована. У Ситника є адмінправопорушення, яке зараз, наскільки я розумію, оскаржується. Між тим внесуть зміни до закону про додаткову підставу для звільнення директора НАБУ. Саме такий метод можуть застосувати депутати", – пояснив він.

      Лємєнов також припустив, хто голосуватиме за відставку директора НАБУ: "Це буде більша частина "слуг народу", які орієнтуються на волю Авакова і Коломойського. А також ОПЗЖ та група "За майбутнє", яка знову ж таки контролюється Аваковим та Коломойським".

      Що відомо про ймовірне звільнення Ситника

      • 7 лютого 2020 року в Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього нардепи зібрали необхідні підписи.
      • Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і, за законом, не мав би обіймати свою посаду.
      • Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.
      • Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.
      • ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Гривня Новини політики Слуга народу НАБУ Артем Ситник
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