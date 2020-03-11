Безусловный разворот в сторону РФ, – Леменов об угрозах вероятной отставки Сытника

Нардепы из "Слуги народа" подали законопроект изменений в закон о НАБУ. Им они, в частности, могут расширить возможности увольнения директора ведомства. Чего ожидать украинцам от вероятной отставки Артема Сытника – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказывал главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

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Он считает: если Сытника отстранят от должности, это фактически поставит точку на сотрудничестве Украины с западными партнерами. Ведь будет потеряна всякая надежда на абсолютно адекватное и полноценное расследование дел, которые сейчас ведут детективы НАБУ.

"А это приведет к отсутствию макрофинансовой помощи. А мы четко понимаем, что Украина бесконечно требует денег. Элементарный пример: насколько за два дня гривна просела по отношению к доллару. Как следствие, стоит ожидать поднятия цен", – отметил эксперт.

Резкое падение курса гривны: что известно?Курс гривны относительно евро и доллара 11 марта на наличном рынке продолжил снижаться, потеряв за два рабочих дня этой недели 1-1,5 гривны. Доллар сегодня покупали по 25,67 гривны (+51 копейка по сравнению со вторником), а продавали по 26,39 гривны (+65 копеек).



Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками.

Леменов подчеркнул, что вероятная отставка Сытника перекроет Украине возможность полноценной коммуникации с западными партнерами. "Будут крутить пальцами у виска как в Брюсселе, так и в Вашингтоне", – заверил он.

Третий ключевой аспект – это безусловный разворот в сторону РФ. Ведь именно туда нас тянут как альтернативу Западу,

– подчеркнул эксперт.

"Думаю, ситуация очень простая и она прогнозируемая. У Сытника есть админправонарушение, которое сейчас, насколько я понимаю, оспаривается. Между тем внесут изменения в закон о дополнительном основании для увольнения директора НАБУ. Именно такой метод могут применить депутаты", – пояснил он.

Леменов также предположил, кто будет голосовать за отставку директора НАБУ: "Это будет большая часть "слуг народа", которые ориентируются на волю Авакова и Коломойского. А также ОПЗЖ и группа "За будущее", которая опять же контролируется Аваковым и Коломойским".

Что известно о вероятном увольнении Сытника