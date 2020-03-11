23:23
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Безусловный разворот в сторону РФ, – Леменов об угрозах вероятной отставки Сытника

      - Читати новину українською

      Нардепы из "Слуги народа" подали законопроект изменений в закон о НАБУ. Им они, в частности, могут расширить возможности увольнения директора ведомства. Чего ожидать украинцам от вероятной отставки Артема Сытника – читайте дальше.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказывал главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

      К теме Безвиз будет под угрозой, –  Чумак о вероятном увольнении Сытника

      Он считает: если Сытника отстранят от должности, это фактически поставит точку на сотрудничестве Украины с западными партнерами. Ведь будет потеряна всякая надежда на абсолютно адекватное и полноценное расследование дел, которые сейчас ведут детективы НАБУ.

      "А это приведет к отсутствию макрофинансовой помощи. А мы четко понимаем, что Украина бесконечно требует денег. Элементарный пример: насколько за два дня гривна просела по отношению к доллару. Как следствие, стоит ожидать поднятия цен", – отметил эксперт.

      Резкое падение курса гривны: что известно?Курс гривны относительно евро и доллара 11 марта на наличном рынке продолжил снижаться, потеряв за два рабочих дня этой недели 1-1,5 гривны. Доллар сегодня покупали по 25,67 гривны (+51 копейка по сравнению со вторником), а продавали по 26,39 гривны (+65 копеек).

      Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками.

      Леменов подчеркнул, что вероятная отставка Сытника перекроет Украине возможность полноценной коммуникации с западными партнерами. "Будут крутить пальцами у виска как в Брюсселе, так и в Вашингтоне", – заверил он.

      Третий ключевой аспект – это безусловный разворот в сторону РФ. Ведь именно туда нас тянут как альтернативу Западу,
      – подчеркнул эксперт.

      "Думаю, ситуация очень простая и она прогнозируемая. У Сытника есть админправонарушение, которое сейчас, насколько я понимаю, оспаривается. Между тем внесут изменения в закон о дополнительном основании для увольнения директора НАБУ. Именно такой метод могут применить депутаты", – пояснил он.

      Леменов также предположил, кто будет голосовать за отставку директора НАБУ: "Это будет большая часть "слуг народа", которые ориентируются на волю Авакова и Коломойского. А также ОПЗЖ и группа "За будущее", которая опять же контролируется Аваковым и Коломойским".

      Что известно о вероятном увольнении Сытника

      • 7 февраля 2020 года в Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Для этого нардепы собрали необходимые подписи.
      • Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Из-за этого он попал в так называемый реестр коррупционеров и, по закону, не должен занимать свою должность.
      • Судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области.
      • Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что подобного рода подарки следует вносить в декларацию, чего Сытник не сделал.
      • ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Гривна Новости политики Слуга народа НАБУ Артем Сытник
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:55 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 22:03 Главные новости 11 марта: пандемия коронавируса и карантин в Украине
      Вероніка Климська
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 22:00 В объятия дефолта: почему Коломойский и пособники толкают Украину на самоубийство
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук