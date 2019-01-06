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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Безус може підсилити одного з лідерів чемпіонату Бельгії

      99 Читать новость на русском
      Безус може перейти в Антверпен
      Безус може перейти в Антверпен / champion.com.ua

      Бельгійський клуб "Сент-Трюйден", за який виступає українець Роман Безус, продовжує вивчати можливість продажу футболіста. У "Сент-Трюйдені" хочуть продати Романа поки він у хорошій формі.

      Керівництво бельгійців готове обміняти півзахисника Романа Безуса на двох гравців "Антверпена".

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      Замість українця до команди повинні приєднатися форвард Вільям Овусу й вінгер Джеффрі Хайреманс, повідомляє Voetbalnieuws.be.

      Сторони не виключають такого обміну, тому трансфер може відбутися найближчим часом.

      Нагадаємо, що "Сент-Трюйден" готується до продажу Безуса в січні. Бельгійський клуб має намір заробити на його трансфері 1,5-2 мільйони євро.

      Теги: Спорт Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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