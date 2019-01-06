Безус може підсилити одного з лідерів чемпіонату Бельгії
Бельгійський клуб "Сент-Трюйден", за який виступає українець Роман Безус, продовжує вивчати можливість продажу футболіста. У "Сент-Трюйдені" хочуть продати Романа поки він у хорошій формі.
Керівництво бельгійців готове обміняти півзахисника Романа Безуса на двох гравців "Антверпена".
Читайте також: Топ-трансфери європейських клубів 2019
Замість українця до команди повинні приєднатися форвард Вільям Овусу й вінгер Джеффрі Хайреманс, повідомляє Voetbalnieuws.be.
Сторони не виключають такого обміну, тому трансфер може відбутися найближчим часом.
Нагадаємо, що "Сент-Трюйден" готується до продажу Безуса в січні. Бельгійський клуб має намір заробити на його трансфері 1,5-2 мільйони євро.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"20 січня 2011 , 13:54
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Шовковський спростував чутки про завершення кар'єри31 жовтня 2014 , 10:12
На стадіоні "Динамо" вкладуть новий газон (ФОТО)16 червня 2015 , 23:34