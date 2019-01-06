Безус може підсилити одного з лідерів чемпіонату Бельгії

Безус може перейти в Антверпен / champion.com.ua

Бельгійський клуб "Сент-Трюйден", за який виступає українець Роман Безус, продовжує вивчати можливість продажу футболіста. У "Сент-Трюйдені" хочуть продати Романа поки він у хорошій формі.