Рада підтримала законопроєкт, що полегшить визнання померлими зниклих безвісти на війні

Верховна Рада під час засідання 5 червня підтримала новий законопроєкт щодо зниклих безвісти на війні. Він передбачає уточнення строків, від яких особу можуть визнати померлою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Що відомо про законопроєкт щодо зниклих безвісти

Так, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12451, який вносить зміни статті 46 Цивільного кодексу – "Оголошення фізичної особи померлою". "За" проголосували 262 депутати.

Як і раніше, фізична особа, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.

Проте уточнено, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.