Рада підтримала законопроєкт, що полегшить визнання померлими зниклих безвісти на війні
Верховна Рада під час засідання 5 червня підтримала новий законопроєкт щодо зниклих безвісти на війні. Він передбачає уточнення строків, від яких особу можуть визнати померлою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
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Що відомо про законопроєкт щодо зниклих безвісти
Так, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12451, який вносить зміни статті 46 Цивільного кодексу – "Оголошення фізичної особи померлою". "За" проголосували 262 депутати.
Як і раніше, фізична особа, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.
Проте уточнено, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.
Для чого цей законопроєкт і що змінилося?
Зараз суди по-різному трактують, коли починати відлік строків щодо визнання померлою. Одні починають рахувати від моменту зникнення людини чи бою, в якому вона зникла, інші – від завершення воєнного стану. Законопроєкт має на меті уніфікувати це: строки рахуватимуть після обставин, які загрожували життю (наприклад, пряме потрапляння під обстріл, полон, знищення техніки тощо).